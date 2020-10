Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen ist mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt worden. Bundespräsident Steinmeier bezeichnete Sen in seiner Laudatio als Weltbürger und moralische Instanz. Er sei wie kein anderer verbunden mit der Idee der globalen Gerechtigkeit und habe die Welt verändert.

Die Rede Steinmeiers, der sich in Quarantäne befindet, wurde bei der Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche von dem Schauspieler Burghart Klaußner verlesen. Die Veranstaltung fand wegen der Corona-Pandemie weitgehend ohne Publikum statt.



Amartya Sen war per Video aus den USA zugeschaltet. Er sagte in seiner Dankesrede, Bücher seien hilfreich, um miteinander zu streiten. Nichts sei so wichtig wie über Dinge zu disputieren, über die man sich uneins sei. Derzeit nähmen jedoch in vielen Ländern repressive Tendenzen zu, die zur Einschränkung der Meinungsfreiheit führten.



Der 86-jährige Sen wurde für seine Forschungen zu Fragen der globalen Gerechtigkeit und der sozialen Ungleichheit ausgezeichnet. Für seine Theorien hatte er 1998 den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis erhalten.

