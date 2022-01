Holocaust-Überlebende Margot Friedländer kritisiert Nazi-Vergleich bei Corona-Protesten (Archivbild). (dpa/Fabian Sommer)

Demonstranten, die den sogenannten Judenstern verwendeten, seien neue Feinde der Demokratie, sagte Friedländer in einer Rede zum Holocaustgedenktag im Europäischen Parlament in Brüssel. Sie müsse ungläubig mit ihren mehr als hundert Jahren ansehen, wie Symbole der Ausgrenzung der Juden durch die Nazis heute schamlos auf offener Straße benutzt würden, um sich selbst als Opfer zu stilisieren. Friedländer hatte ihre gesamte Familie im Holocaust verloren. Sie selbst überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging sie in die USA, kehrte dann aber mit 88 Jahren nach Deutschland zurück.

Auch im deutschen Bundestag wurde in einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher sagte vor den Abgeordneten in Berlin, Judenhass sei in vielen Ländern der Welt wieder alltäglich, auch in Deutschland.

