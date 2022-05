Der Schriftsteller Friedrich Christian Delius ist tot. (picture alliance / dpa / Marc Tirl)

Er starb im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie die Rowohlt Verlage mitteilten.

Delius zählt zu den bedeutendsten Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur. Er war Mitglied der legendären Gruppe 47. Seine Romane und Erzählungen spiegeln die deutsche Geschichte und Mentalitätsgeschichte wider. So "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde", die Deutsche-Herbst-Trilogie oder "Die Birnen von Ribbeck". Zuletzt erschien die "Sieben Sprachen des Schweigens". Als Lektor für die Verlage Wagenbach und Rotbuch trug Delius in den 1960er und 1970er Jahren dazu bei, Autoren aus der DDR im Westen bekannt zu machen.

Delius wurde für seine Werke, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt sind, mehrfach ausgezeichnet. 2011 erhielt er den Georg-Büchner-Preis. Er war Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Akademie der Künste Berlin.