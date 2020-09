Der ehemalige SPD-Vorsitzende Schulz soll nach Presseinformationen die Führung der parteinahen Friedrich-Ebert-Stiftung übernehmen.

Schulz werde Nachfolger des zum Jahresende abtretenden Vorsitzenden und früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Beck, berichtet das Medienportal "ThePioneer" unter Berufung auf Parteiquellen. Beck habe Schulz in einem Brief an die Vorstandsmitglieder der Stiftung vorgeschlagen und darauf hingewiesen, dass dies auch mit der Parteiführung abgesprochen sei. Diese habe am vergangenen Freitag in Berlin grünes Licht für die Personalie gegeben.



Politische Stiftungen leisten einen Beitrag zur politischen Bildung, etwa durch Veröffentlichungen und Stipendien. Finanziert werden sie überwiegend aus öffentlichen Mitteln. Auch anderen Parteien stehen vergleichbare Einrichtungen nahe.