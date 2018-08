Die Afrikanische Schweinepest breitet sich weiter in Europa aus.

Der Vizepräsident des Friedrich-Loeffler-Instituts, Conraths, sagte auf der Insel Riems, bis Ende August seien europaweit mehr als 4.900 Seuchenfälle bei Wild- und Hausschweinen gemeldet worden. Das seien rund 700 mehr als im gesamten Vorjahr. Damit sei auch die Gefahr weiter gestiegen, dass der Erreger nach Deutschland eingeschleppt werde. Conraths fügte hinzu, besonders kritisch sei die Lage in Rumänien. Dort breite sich die Schweinepest unter anderem deshalb stark aus, weil die Menschen in den Dörfern nach Hausschlachtungen oft Wurst und Fleisch an Freunde und Verwandte verschenkten. So werde kontaminiertes Fleisch weitergegeben und später in Form von Speiseresten wieder von anderen Tieren aufgenommen.



Die Afrikanische Schweinepest ist für Menschen ungefährlich. In Deutschland ist sie bisher noch nie aufgetreten.