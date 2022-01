Merz zeigte sich bewegt und versprach, dass er sich bei seiner Arbeit mit Kraft und Herz einsetzen wolle. In seiner Bewerbungsrede hatte er versichert, dass die Zeit der Wahlniederlagen nun hinter der CDU liege. Von diesem Parteitag gehe ein kraftvolles Signal der Erneuerung aus. Die CDU habe ihr Selbstbewusstsein nicht verloren.

Der Sauerländer folgt auf den bisherigen Parteivorsitzenden Laschet. Zum Auftakt des Parteitags hatte Laschet eingeräumt, die Niederlage bei der Bundestagswahl habe bei der Partei eine offene Wunde hinterlassen und die Narbe werde bleiben. Zugleich gab sich auch Laschet kämpferisch in Richtung der SPD. Die CDU sei keineswegs am Boden, betonte er. Für die Zeit des Aufbruchs sei Merz "genau der Richtige". Auch die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Prien bekannte sich im Deutschlandfunk zum neuen Parteichef. Prien führte aus, sie glaube nicht, dass Merz der "konservative Knochen" sei, zu dem er öffentlich gemacht werde. Er wisse ganz genau, dass die Union nur in der Mitte Wahlen gewinnen könne.