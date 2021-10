Der US-Schauspieler James Michael Tyler ist tot.

Nach US-Medienberichten starb der 59-Jährige am Sonntag in seinem Haus in Los Angeles an den Folgen einer Krebserkrankung. Tyler wurde vor allem durch die Erfolgsserie "Friends" bekannt, in der er die Figur des Gunther spielte. Dieser führte das Café, in dem die anderen Charaktere sich häufig trafen. In der 90er-Jahre-Serie spielte Tyler unter anderem an der Seite von Jennifer Aniston. Er wirkte auch in den Serien "Scrubs - Die Anfänger" und "Sabrina - Total Verhext!" mit.

