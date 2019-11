Die Bundesregierung hat bestürzt auf die Tötung des Mediziners Fritz von Weizsäcker reagiert.

Dies sei ein entsetzlicher Schlag für die Familie von Weizsäcker, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Er sprach der Witwe und allen Angehörigen die Anteilnahme der Bundeskanzlerin und der Mitglieder der Bundesregierung aus.



Fritz von Weizsäcker war ein Sohn des sechsten Bundespräsidenten. Er wurde gestern Abend in der Schlosspark-Klinik in Berlin erstochen, während er einen Vortrag hielt. Ein Polizist, der von Weizsäcker zu Hilfe eilte, wurde verletzt. Ein 57-jähriger Mann wurde festgenommen. Zum Motiv des Tatverdächtigen gibt es bisher keine Informationen.



Berlins Gesundheitssenatorin Kalyci verurteilte die Tat. Sie dankte den Teilnehmern, die eingegriffen hatten, für ihre Zivilcourage.