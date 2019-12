Die Zahl der irregulären Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen ist laut der Grenzschutzagentur Frontex zwar rückläufig, jedoch weiter hoch.

Bis Jahresende dürften rund 120.000 illegale Einreisen und damit etwa zehn Prozent weniger als noch im vergangenen Jahr gezählt werden, sagte Frontex-Direktor Leggeri der Zeitung "Die Welt" und fügte hinzu, der Migrationsdruck nach Europa bleibe "gewaltig". Zudem sei man weiterhin mit den vielen Migranten der vergangenen Jahre beschäftigt. "Relativ viele" von ihnen reisten innerhalb des Schengen-Raums weiter und stellten in gleich mehreren Mitgliedsstaaten Asylanträge, was gegen EU-Regeln verstoße. Außerdem würden weiterhin nicht alle Asylbewerber bei der Einreise registriert, so dass viele dann die Chance nutzten und "in ihr Wunschland" weiterzögen.



Daneben sieht der Frontex-Chef Probleme mit Rückführungen. Hier wolle die Grenzschutzagentur den Mitgliedsstaaten helfen.