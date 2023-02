EU-Grenzschutzagentur

Frontex-Mitarbeiter halten einen Migranten fest (Archivbild) (Deutschlandradio - Panajotis Gavrilis)

Wie die gemeinsame Grenzschutzagentur Frontex in Warschau mitteilte, war das der höchste Wert seit 2016. Im abgelaufenen Januar seien weitere 13.200 hinzugekommen. Gestiegen sei vor allem die Zahl der irregulären Grenzübertritte auf der Route über das zentrale Mittelmeer - also von Libyen und Tunesien über Sizilien und Malta. Rückläufig gewesen seien dagegen die Einreiseversuche über das westliche Mittelmeer und Westafrika, also etwa von Marokko nach Spanien. Als Ursache nennt Frontex unter anderem verstärkte Patrouillen besonders in Marokko.

Die Grenzschutzagentur betonte, in der Statistik seien die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die regulär in die Europäische Union einreisen können, nicht mitgezählt.

