Die Zahl der Flüchtlinge Richtung Europa steigt nach einem Rückgang infolge der Corona-Pandemie wieder an.

Wie die Funke Mediengruppe unter Berufung auf die EU-Grenzschutzbehörde Frontex berichtet, gab es im Mai auf den Hauptmigrationsrouten in Europa rund 4.300 unerlaubte Grenzübertritte. Das waren fast dreimal so viele wie im Vormonat. Im April war die Zahl auf ein Rekordtief gesunken. Die meisten Flüchtlinge versuchten über die Türkei und Griechenland in die EU zu gelangen. Weitere Routen verlaufen von Libyen und Tunesien nach Italien und Malta sowie über das westliche Mittelmeer und den Westbalkan.