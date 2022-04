Extremwetter

Neu Delhi: Große Hitzewelle in Indien (IMAGO/Hindustan Times)

In Indien leiden derzeit Millionen Menschen unter einer frühen Hitzewelle mit Temperaturen von teils über 45 Grad Celsius. Nordwest- und Zentralindien hätten den heißesten April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 122 Jahren erlebt, sagte der Leiter des Wetterdienstes, Mrutyunjay Mohapatra.

An mehr als zwei Dutzend Orten meldete die Behörden zuletzt Höchsttemperaturen, wobei Banda im nördlichen Bundesstaat Pradesh mit 47,4 Grad der heißeste Ort des Landes war.

Hitze kommt früher im Jahr

Die Hitzewelle könnte sich in den kommenden Tagen noch verstärken, und die Temperaturen könnten im Norden die 50-Grad-Marke überschreiten, warnte Mohapatra. Der Mai sei normalerweise der heißeste Monat des Jahres.

Eine so große Hitze ist zwar grundsätzlich nichts Ungewöhnliches in Südasien. Aber derzeit bricht sie viel früher als sonst über die Region herein, wo derart hohe Temperaturen sonst oft erst im Mai und Juni erreicht werden.

Stromausfälle und Wasserknappheit

Hinzu kommen Probleme mit der Stromversorgung in mehreren Bundesstaaten, wie örtliche Medien berichteten. Auslöser sei ein erhöhter Stromverbrauch, der zu Kohleknappheit geführt habe. In vielen Regionen, einschließlich Neu-Delhi, kam es zeitweise zu Stromausfällen und Wasserknappheit. Zur Überbrückung des Engpasses setzten die Behörden demnach zusätzliche Züge ein, um Kohle in die betroffenen Regionen zu transportieren.

Bereits am Freitag hatten die Behörden in Neu-Delhi gewarnt, dass sie viele Kraftwerke womöglich nicht mehr lange laufen lassen könnten. Aus einigen Städten im Nachbarland Pakistan wurden Stromausfälle von bis zu acht Stunden gemeldet.

Ernteausfälle bei Weizen

Die Hitzewelle hat auch die Weizenernte in Indien verringert. Dabei hatte die Regierung in Neu-Delhi geplant, Lieferausfälle aus der Ukraine wegen des russischen Angriffskriegs dort mit eigener Produktion zu kompensieren und zudem noch Weizen zu exportieren.

Der Weizen verkümmerte durch die Hitze schon im März - dem heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1901. Die Getreideart ist hitzeempfindlich, besonders in der letzten Phase, wenn die Körner sich entwickeln und reifen. Indische Bauern planen den Weizenanbau so, dass diese Phase in den normalerweise kühleren Frühling fällt.

Die Folgen der Hitze sind auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens spürbar. In den vergangenen Wochen gerieten unter anderem riesige Mülldeponien in Neu Delhi in Brand. In den Bundesstaaten Odisha und Westbengalen schlossen die Schulen für eine Woche und erhöhten ihre Bestände an Rehydrierungstabletten für Kinder.

Früher alle 50, jetzt alle vier Jahre

Der Klimawandel hat die Hitzewellen in Indien heißer werden lassen, sagt die Klimawissenschaftlerin Friederike Otto vom Imperial College in London. Bevor menschliche Aktivitäten die globalen Temperaturen steigen ließen, seien Hitzewellen wie in diesem Jahr in Indien einmal in einem halben Jahrhundert vorgekommen. "Jetzt ist es ein normales Ereignis - wir können derart hohe Temperaturen einmal alle vier Jahre erwarten", erläutert sie.

Eine Sprecherin der Weltwetterorganisation in Genf erklärte, ob diese Hitzewelle direkt auf den Klimawandel zurückzuführen sei, sei noch schwer zu sagen. Solche Ereignisse stimmten aber mit den Prognosen der Klimaforscher überein, dass der Klimawandel in Südasien häufigere und intensivere Extremwetterereignisse begünstige.

Irgendwann wird es unerträglich

Indiens Anfälligkeit für extreme Hitze ist von 1990 bis 2019 um 15 Prozent gestiegen, wie aus einem Bericht der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" hervorgeht. Es gehört zu den fünf Ländern, in denen verletzliche Menschen wie Alte und Arme am meisten Hitze ausgesetzt sind.

Der Klimaforscher Erich Fischer aus Zürich sagte dem Schweizer Sender SRF, Nordindien und Pakistan gehörten zu den am dichtesten besiedelten Regionen der Welt, wo rund zehn Prozent der Weltbevölkerung leben. Die Menschen lebten eng beieinander, die Luftverschmutzung sei groß und die Nächte seien heiß. Viele hätten keine Möglichkeit, sich abzukühlen. Wenn solche Hitzewellen länger anhielten, könnten Menschen ohne Zuflucht in klimatisierte Räume dort bald nicht mehr leben.

