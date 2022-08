Die Kandidatin für den Vorsitz bei den britischen Konservativen, Liz Truss (picture alliance / empics / Jacob King)

In einer von der Zeitung "The Guardian" veröffentlichten Tonaufnahme ist sie mit den Worten zu hören, in ihrem Land gebe es ein grundlegendes Problem mit der Arbeitskultur. So seien "Mentalität und Einstellung" der britischen Arbeiter mitverantwortlich für die relativ niedrige Produktivität. Es fehle ihnen etwa an "Fertigkeit und Eifer", und sie müssten mehr schuften. Auf dem Tonband fügt Truss hinzu, in einem Land wie China sehe dies anders aus. Truss befindet sich derzeit in einer parteiinternen Stichwahl gegen den früheren Finanzminister Sunak um den Vorsitz der konservativen Torys.

Aus ihrem Umfeld hieß es nach Veröffentlichung der Aufnahme, die Bemerkungen seien ein halbes Jahrzehnt alt und es fehle der Kontext. Außer Frage aber stehe, dass Großbritannien seine Produktivität verbessern müsse.

