Mit 91 Jahren

Die ehemalige Bundesfamilienminisgerin Ursula Lehr im Gespräch. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Sie starb im Alter von 91 Jahren, wie in Bonn mitgeteilt wurde. Lehr war Autorin des Standardwerks "Psychologie des Alterns" und gründete 1986 das Institut für Gerontologie an der Universität Heidelberg. Als Bundesfamilienministerin von 1988 bis 1991 im Kabinett Kohl gab die CDU-Politikerin den ersten Bericht über die Lebenssituation älterer Menschen in Auftrag, der seit 1993 in jeder Legislaturperiode vorgelegt wird. Lehr befasste sich zudem intensiv mit der Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.