Im Deutschlandfunk sagte sie , die "Bewegung der blockfreien, also der skeptischen Staaten" sollte "geheime Emissäre" entsenden, um zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln und "über lange Zeit" Vertrauen aufzubauen. Auch Verhandler der UNO seien möglich.

Vollmer lobt geplante Papst-Reise nach Kiew und Moskau

Was in dieser "langen Zeit" mit den Menschen in der Ukraine passieren sollte, die den russischen Angriffen ausgesetzt sind, konkretisierte Vollmer in dem Interview allerdings nicht. Als beispielhaft bezeichnete die Theologin die Absicht des Papstes, sowohl Moskau als auch Kiew zu besuchen.

"Russischer Angriffskrieg ist klarer Bruch des Völkerrechts"

Vollmer betonte, der Krieg in der Ukraine sei ein Angriffskrieg Russlands und ein klarer Bruch des Völkerrechts. Sie forderte die westlichen Staaten aber auf, ihre Instrumente zu überprüfen und Hassbilder abzubauen.

Kritik an Sanktionen gegen Russland

Vollmer erneuerte ihre Kritik an den westlichen Sanktionen gegen Russland. Unter Sanktionen leide erfahrungsgemäß nur die Bevölkerung, die Regierungen verhärteten sich, erklärte sie. Die Frage sei jetzt, wie man einen Waffenstillstand erreiche und beide Seiten an den Verhandlungstisch bekomme.