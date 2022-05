Inge Viett 2011 vor dem Amtsgericht Tiergarten (Jörg Carstensen/dpa)

Dies teilte ihr Anwalt der Deutschen Presse-Agentur mit. Viett sei bereits am 9. Mai gestorben. Über Einzelheiten wolle er sich nicht äußern. Viett wurde 78 Jahre alt. 1982 war sie mit Hilfe des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR untergetaucht und lebte dort bis 1990 unentdeckt. 1992 verurteilte das Oberlandesgericht Koblenz sie wegen versuchten Mordes an einem französischen Polizisten während einer Verfolgungsjagd in Paris 1981 zu 13 Jahren Haft. Später stand sie als linksradikale Aktivistin noch zwei Mal vor Gericht.

Die Rote Armee Fraktion war über Jahrzehnte in der Bundesrepublik Inbegriff von Terror. Dutzende Menschen fielen ihren Anschlägen zum Opfer - darunter hohe Repräsentanten von Wirtschaft und Politik.

