Die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Schmidt hat die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses grundsätzlich begrüßt, dass Krankenkassen künftig in Ausnahmefällen DNA-Bluttests bei Schwangeren bezahlen sollen. Sie betont aber auch, das Down-Syndrom sei keine Krankheit.

Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), sie habe sich immer dagegen gewehrt, dass ein solcher Bluttest quasi als "Reihenuntersuchung" durchgeführt werde. Nun gehe es aber um begründete Einzelfälle, bei denen mehr Faktoren für eine solche Untersuchung in Betracht gezogen würden als nur das Alter der werdenden Mutter.



Schmidt führte aus, sie habe Verständnis dafür, wenn Eltern wissen wollten, ob ihr Kind genetisch vorbelastet sei. Aber Down-Syndrom sei keine Krankheit. Es gehöre zur Vielfalt des Lebens wie auch andere Dinge. "Menschen mit Down-Syndrom leben gerne! Was wir brauchen ist, und da hat die Diskussion um den Beschluss auch schon vieles dazu beigetragen, Diskussionen darum, welche Beratung brauchen Eltern." Sie halte es für unabdingbar, dass der Bluttest nur unter bestimmten Vorbedingungen von den Kassen bezahlt werde. Das Gute an dem Beschluss sei, dass er sich am Gendiagnostik-Gesetz orientiere und dass es eine umfassende medizinische und soziale Beratung vor und nach dem Test geben müsse.

"Beschluss darf nicht zur einer Aussonderung führen."

Ein solcher Beschluss dürfe nicht dazu führen, dass Menschen mit Down-Syndrom gesellschaftlich ausgeschlossen würden. Der Bundestag müsse dafür sorgen, dass es durch die Regelung nicht zu einer Aussonderung komme. Es dürfe auch nicht zu einer Debatte in Deutschland kommen, dass sich Eltern von behinderten Kindern fragen lassen müssten, ob sie das nicht hätten verhindern können. Schmidt bezeichnete es als eine große Sorge der Eltern, dass das Leben ihrer Kinder entwertet werden könne.