Der Umweltverband BUND unterstützt den Vorschlag, das "Grüne Band" an der früheren innerdeutschen Grenze zu einem Nationalen Naturmonument zu erklären.

Das Grüne Band sei weltweit einmalig, als Biotopverbund und als Landschaft der Erinnerung, sagte der BUND-Vorsitzende Weiger auf einer Naturschutzveranstaltung in Lenzen an der Elbe. Er rief auch die Bundesregierung auf, eine Ausweisung als Unesco-Welterbe voranzutreiben.



Ein kompletter Schutz des einstigen Grenzstreifens sei "unabdingbar", findet der BUND, denn: "Wir begegnen so dem massiven Artensterben ebenso wie dem Vergessen oder Verklären von innerdeutscher Teilung und Grenze."

"Todesstreifen wurde zur Lebenslinie"

Große Teile des Grünen Bandes stehen bereits unter Naturschutz, einige allerdings noch nicht. Thüringen hatte im vergangenen Jahr seinen Anteil daran als Nationales Naturmonument ausgewiesen.



Landesumweltministerin Siegesmund (Grüne) plädierte unlängst ebenfalls dafür, den Schutzstatus auf die anderen betroffenen Bundesländer auszuweiten. In der "Frankfurter Rundschau" erklärte sie über das 1.400 Kilometer lange Grüne Band: "Der ehemalige Todesstreifen wurde zur Lebenslinie." Für sie sei das Grüne Band das echte Denkmal der friedlichen Revolution - und keine Wippe oder Inschrift.