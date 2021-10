In Usbekistan sind über 21 Millionen Menschen zur Präsidentschaftswahl aufgerufen.

In der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik wird mit einem Sieg des Amtsinhabers Mirsijojew gerechnet. Neben ihm sind drei weitere Kandidaten sowie eine Bewerberin zur Wahl zugelassen, die der Öffentlichkeit aber kaum bekannt sind und als regierungsnah gelten. Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa kritisierten im Vorfeld unter anderem den Ausschluss der Opposition bei der Abstimmung sowie Verstöße gegen Menschenrechte.



Im Wahlkampf versprach Mirsijojew Verbesserungen vor allem für die teils perspektivlose Jugend. Millionen Usbeken verdienen ihr Geld vor allem im benachbarten Russland. Für Deutschland ist das rohstoffreiche Usbekistan der zweitwichtigste Handelspartner in Zentralasien nach Kasachstan.

