Großer Zapfenstreich für ehemalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (Michael Kappeler/dpa-pool/dpa)

An der Zeremonie im Bendlerblock in Berlin nahm auch ihre Nachfolgerin, die SPD-Politikerin Lambrecht, teil. Auch Außenministerin Baerbock von den Grünen und der neue Justizminister Buschmann, FDP, waren zu der Verabschiedung der CDU-Politikerin gekommen.

Kramp-Karrenbauer stand seit Juli 2019 an der Spitze des Verteidigungsministeriums. In ihre Amtszeit fiel das Ende des Afghanistan-Einsatzes im vergangenen Sommer. Sie wurde im September wieder in den Bundestag gewählt, verzichtete aber auf ihr Mandat, um ihrer jüngeren Parteikollegin Schön den Einzug ins Parlament zu ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.