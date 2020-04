Bundespräsident Steinmeier hat den verstorbenen früheren Bundesarbeitsminister Blüm als herausragende Persönlichkeit in der Geschichte Deutschlands gewürdigt.

In einem Kondolenzschreiben an Blüms Witwe bezeichnete Steinmeier den CDU-Politiker als unerschrockenen Anwalt der Bürgerinnen und Bürger. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel mit großer Betroffenheit auf den Tod des ehemaligen Arbeits- und Sozialministers reagiert. Er habe ihre eigene Arbeit stark geprägt und bleibe als Persönlichkeit in Erinnerung, die stets nahe an den Menschen gewesen sei, heißt es in einer Erklärung Merkels.



Die für Arbeit und Gesundheit zuständigen Minister Heil - SPD - und Spahn - CDU - bezeichneten Blüm in einer gemeinsamen Erklärung als Vater der Pflegeversicherung. Alle Deutschen könnten sich seitdem darauf verlassen, dass sie unabhängig von ihrem Einkommen im Alter und im Pflegefall gut versorgt würden. Bundesaußenminister Maas, SPD, erklärte, Deutschland verliere einen Politiker und Menschen, der Solidarität und Nächstenliebe gelebt habe.



Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt betonte, Blüm werde als "klare Stimme der Gerechtigkeit und der Empathie fehlen". FDP-Chef Lindner schrieb, seine Partei habe trotz der Differenzen in Fragen der Wirtschafts- und Rentenpolitik größten Respekt vor Blüms Verdiensten.



Blüm ist in der vergangenen Nacht im Alter von 84 Jahren in Bonn gestorben. Der CDU-Politiker war von 1982 bis 1998 Arbeitsminister unter Bundeskanzler Kohl. In Erinnerung dürfte er auch mit dem Slogan "Die Rente ist sicher" bleiben.



