Der ehemalige Bundesarbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist tot.

Er starb im Alter von 84 Jahren. Dies sagte sein Sohn der Deutschen Presse-Agentur in Bonn. Blüm war seit einer Blutvergiftung im vergangenen Jahr gelähmt. Der CDU-Politiker war von 1982 bis 1998 Arbeitsminister unter Bundeskanzler Kohl. Während seiner Amtszeit betrieb er unter anderem die Einführung der Pflegeversicherung. In Erinnerung dürfte er auch mit dem Slogan "Die Rente ist sicher" bleiben. Nach seiner politischen Karriere engagierte er sich vielfältig sozial.



Der CDU-Außenpolitiker Röttgen würdigte Blüm als großen Politiker. Er sei ein unermüdlicher Streiter für die Schwächeren gewesen. Bundesaußenminister Maas, SPD, bedauerte, Deutschland habe einen Politiker und Menschen mit viel Nächstenliebe verloren. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Göring-Eckardt, erklärte, Blüm werde als "klare Stimme der Gerechtigkeit und der Empathie fehlen". FDP-Chef Linder betonte, seine Partei habe trotz der Differenzen in Fragen der Wirtschafts- und Rentenpolitik größten Respekt vor Blüms Verdiensten.



