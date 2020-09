Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement ist tot. Der 80-Jährige sei in Bonn im Kreis der Familie gestorben, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier würdigte Clement als "großen Patrioten", dem es nicht um Ideologie, sondern um Arbeitsplätze und Menschen gegangen sei.



Clement war von 1998 bis 2002 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und von 2002 bis 2005 Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft. Nach Berlin geholt hatte ihn Bundeskanzler Schröder. In dessen Kabinett setzte Clement auch die Hartz-Reformen um. 2008 sorgte sein Austritt aus der SPD für Aufsehen, später unterstützte er die FDP. Zum Bruch mit der SPD war es gekommen, als Clement 2008 vor der Landtagswahl in Hessen in einer Zeitungskolumne vor den energiepolitischen Pläne der SPD-Spitzenkandidatin Ypsilanti gewarnt und indirekt von deren Wahl abgeraten hatte.



Clement hatte sich bereits vor einigen Jahren aus der Politik zurückgezogen. Der Jurist wechselte in die Wirtschaft, wo er unter anderem im Aufsichtsrat der RWE Power AG saß. Im Sommer war bekannt geworden, dass Clement an Krebs erkrankt war.



In einem DLF-Zeitzeugengespräch erinnert er sich. Lesen Sie hier

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.