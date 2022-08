Schulz sagte im Deutschlandfunk , mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika habe Gorbatschow ein neues Denken eingeführt. Auch in der DDR habe dies in den 1980ern für eine Aufbruchstimmung gesorgt. Man sei sich bewusst gewesen, dass es nur Chancen für Reformen gebe, wenn dies "der große Bruder" Sowjetunion auch wolle, erklärte Schulz. Der Grünen-Politiker verwies darauf, dass Gorbatschow als Staatschef die Sowjetunion modernisieren wollte. Schulz sprach von einer unlösbaren Aufgabe. Denn das spätere Russland sei damals ein "großes Kolonialreich gewesen". Dennoch blieben Gorbatschows Ideen unvergessen, betonte Schulz.

Gorbatschow starb gestern im Alter von 91 Jahren in Moskau. Er hatte die Sowjetunion als deren letzter Präsident in den Jahren 1985 bis 1991 geführt. Für seine Rolle bei der friedlichen Beendigung des Kalten Krieges wurde Gorbatschow 1990 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Für viele seiner russischen Landsleute bleibt Gorbatschow allerdings als Person wie Politiker in negativer Erinnerung: Sie lasten ihm den Zerfall der Sowjetunion an.

