Linkspartei

Der ehemalige Ministerpräsident der DDR, Hans Modrow, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. (Hier ein Bild aus dem Jahr 2017) (dpa / Britta Pedersen)

Das teilte die Linksfraktion im Bundestag mit. Der langjährige SED-Funktionär und spätere Politiker der PDS und der Linken starb im Alter von 95 Jahren. Modrow stand von November 1989 bis April 1990 an der Spitze des Ministerrats und war damit der letzte Ministerpräsident der Staatspartei SED. Er verhandelte über die ersten Annäherungsschritte mit der Bundesregierung und gehörte nach der Deutschen Einheit dem Bundestag und dem Europäischen Parlament an.

Modrow war ein überzeugter Sozialist, übte aber an der SED auch immer wieder Kritik. Er wurde deshalb in den 70er Jahren von der Machtzentrale in Berlin als Erster Bezirkssekretär nach Dresden geschickt. Nach dem Fall der Mauer qualifizierte ihn das für Führungsaufgaben in der SED. Den neuen Staat sah er durchaus kritisch. Modrow war der Ansicht, die Deutsche Einheit sei zu schnell vollzogen worden und die DDR zu bedingungslos untergegangen.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.