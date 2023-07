Aufarbeitung des Kosovo-Kriegs

In diesem Gebäude im niederländischen Den Haag sitzt das internationale Spezialgericht zur Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit dem Kosovokrieg (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Peter Dejong)

Wie das Gericht Kosovo Specialist Chambers mitteilte, wurde das frühere Mitglied der Rebellengruppe UCK Dritan Goxhaj in der albanischen Hauptstadt Tirana gefasst. Die albanischen Behörden prüften nun, ob er an das Haager Tribunal überstellt werde. Goxhaj wird unter anderem die Einschüchterung von Zeugen vorgeworfen. Das von der Europäischen Union finanzierte Gericht untersucht mutmaßliche Kriegsverbrechen von UCK-Rebellen während des Kosovo-Kriegs auf dem Balkan in den Jahren 1998 und 1999.

Vor dem Gericht läuft auch ein Prozess gegen den früheren kosovarischen Präsidenten Thaci wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dieser plädierte auf nicht schuldig.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.