Der frühere Papst Benedikt XVI. ist tot. (Daniel Karmann/dpa)

Wie der Vatikan mitteilte, starb er heute früh im Alter von 95 Jahren. In den vergangenen Tagen hatte sich der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes deutlich verschlechtert.

Benedikt der Sechzehnte stammte aus Bayern und hieß mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger. Er war im April 2005 zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gewählt worden. Davor war er mehr als 20 Jahre Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation. 2013 trat Benedikt als zweiter Papst in der Geschichte freiwillig zurück. Seitdem lebte er zurückgezogen in einem Kloster in den Vatikanischen Gärten. Zuletzt wurden ihm in einem Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen in seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising Ende der 1970er Jahre Fehler vorgeworfen.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Bätzing, würdigte den Verstorben als beeindruckenden Theologen. Benedikt habe der Kirche auch in schwierigen Zeiten Hoffnung und Richtung vermittelt.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.