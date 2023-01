Papst Franziskus (2.v.l.) sitzt hinter dem Sarg des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. während der öffentlichen Trauermesse. (Michael Kappeler/dpa)

Der Sarg mit dem Leichnam des Deutschen befindet sich nun in der Gruft der Basilika. Sein Grab ist die frühere Ruhestätte seines Vorgängers Papst Johannes Paul des Zweiten, dessen sterbliche Überreste schon vor Jahren an einen anderen Ort in der Kirche gebracht wurden.

Rund 50.000 Menschen nahmen heute bei einer Trauerfeier auf dem Petersplatz Abschied vom früheren Papst. Das Requiem leitete sein Nachfolger Franziskus. Aus Deutschland war die gesamte Staatsspitze angereist. Auch eine große Abordnung aus Benedikts bayerischer Heimat war anwesend.

Bundespräsident Steinmeier würdigte den Verstorbenen nach der Trauerfeier als großen Theologen mit kräftigem Intellekt und Mann von großer Bescheidenheit.

