Katholische Kirche

Wie der Vatikan mitteilte, können dann Gläubige von ihm Abschied nehmen. Die Totenmesse findet am Donnerstag auf dem Petersplatz statt. Seine letzte Ruhestätte erhält der emeritierte Papst in den Vatikanischen Grotten im Petersdom.

Benedikt war heute früh im Alter von 95 Jahren gestorben. Papst Franziskus bezeichnete seinen Vorgänger als Gottesgeschenk für die Kirche. UNO-Generalsekretär Guterres hob dessen Engagement für Gewaltlosigkeit und Frieden hervor. Bundespräsident Steinmeier erklärte, ihn habe Benedikts Glaube, Intellekt und Weisheit immer tief beeindruckt. Das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, König Charles III., lobte die Bemühungen um die Ökumene. Ähnlich äußerten sich Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Deutsche Bischofskonferenz nannte Benedikt einen großen Theologen. In der Krise der Kirche, die durch Bekanntwerden der Taten sexuellen Missbrauchs hervorgerufen worden sei, habe Papst Benedikt darauf gedrängt, das Leid der Opfer wahrzunehmen, hieß es in einer Erklärung. Laienvertreter warfen ihm hingegen mangelnde Reformbereitschaft und Versäumnisse bei der Aufklärung von sexuellem Missbrauch vor.

Benedikt der Sechzehnte stammte aus Bayern und hieß mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger. Er war 2005 als Nachfolger von Johannes Paul II. zum Papst gewählt worden. Zuvor wirkte er mehr als 20 Jahre als Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation. 2013 trat Benedikt als zweiter Papst in der Geschichte zurück.

