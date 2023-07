Der ehemalige polnische Botschafter in Deutschland, Janusz Reiter (picture alliance / dpa / Eventpress)

Reiter sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, anstatt nun alle zu kritisieren, habe die Ukraine von einem guten Ergebnis gesprochen. Denn damit sei im Grunde die Entscheidung getroffen worden, dass man der NATO beitrete. Dies zeige, dass die ukrainische Führung politisch sehr reif sei und in dieser unvorstellbar schwierigen Situation gute Nerven behalte. Präsident Selenskyj habe offensichtlich erkannt, dass er mit seiner ursprünglichen Haltung eine Distanz zwischen seinem Land und den westlichen Ländern geschaffen hätte. Die Ukraine werde aber keine besseren Freunde finden, sie brauche diese Freunde. Zur Situation in Russland meinte Reiter, auch nach der Meuterei der Wagner-Sölder deute sich dort kein Wandel an. So sei etwa noch kein Legitimitätsverlust der Regierung zu verzeichnen. Auch sei die Bevölkerung in Russland offensichtlich nicht bereit, die Verantwortung in die eigenen Hände zu nehmen und sich zu organisieren.

