Er starb nach langer Krankheit im Alter von 79 Jahren in Dubai, wie das dortige pakistanische Konsulat mitteilte. Musharraf kam 1999 mit einem unblutigen Militärputsch an die Macht. Von 2001 bis 2008 war er Präsident Pakistans. Nach den Anschlägen auf die USA am 11. September 2001 wurde Musharraf zum Verbündeten der Vereinigten Staaten im Kampf gegen al-Qaida und die Taliban im Nachbarland Afghanistan.

