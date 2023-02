Pervez Musharraf vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2001 (AP / Beth Keiser)

Er starb im Alter von 79 Jahren in Dubai. Musharraf war 1999 durch einen unblutigen Militärputsch an die Macht gekommen. Von 2001 bis 2008 war er Präsident des Landes und unterstützte die USA im Kampf gegen Dschihadistengruppen wie al-Kaida und gegen die Taliban im benachbarten Afghanistan. 2016 setzte sich Musharraf in die Vereinigten Arabischen Ermirate ab. 2019 verurteilte ein pakistanisches Gericht ihn in Abwesenheit zum Tode wegen Hochverrats. 2020 wurde das Urteil wieder aufgehoben.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.