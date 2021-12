Griechenlands verstorbener Ex-Präsident Karolos Papoulias (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Das berichtet der staatliche griechische Rundfunk ERT. Papoulias stand während zwei Amtszeiten von 2005 bis 2015 an der Staatsspitze. Zuvor hatte er drei Jahre als Außenminister Griechenlands fungiert. Papoulias zählte zu den Gründern seiner Partei der "Panhellenischen Sozialistischen Bewegung" PASOK. Von 1967 bis 1974 lebte er im Exil in Deutschland. Während der griechischen Militärdiktatur studierte Papoulias in München und Köln Jura.

Griechenlands Präsidentin Sakellaropoulou würdigte ihren verstorbenen Amtsvorgänger als Mann, der sich für "soziale und nationale Zusammenhänge" engagiert habe.

