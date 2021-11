Mikail Saakaschwili 2013 in Kiew. (picture alliance / Alexej Kudenko / RIA Novosti)

Er sei in eine Klinik in der Stadt Gori nordwestlich der Hauptstadt Tiflis gebracht worden, teilten seine Anwälte mit. Nun wolle Saakaschwili wieder Nahrung zu sich nehmen. Ärzte hatten zuvor gewarnt, der Politiker schwebe wegen des langen Hungerstreiks in Lebensgefahr. Er war am 1. Oktober nach acht Jahren im Exil aus der Ukraine nach Georgien zurückgekehrt und kurz darauf festgenommen worden. Aus Protest trat er in den Hungerstreik.

Während seiner Präsidentschaft von 2004 bis 2013 hatte Saakaschwili einen pro-westlichen Kurs verfolgt. 2018 wurde er in seinem Heimatland in Abwesenheit zu sechs Jahren Haft wegen Amtsmissbrauchs verurteilt.

