Der frühere US-Präsident Donald Trump sieht sich einer historisch beispielllosen Anklage ausgesetzt. (dpa / Chris Kleponis / Pool via CNP)

Der Inhalt der Klageschrift blieb zunächst verschlossen. Vor der Präsidentschaftswahl hatte der für Trump arbeitende Anwalt Michael Cohen 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt, die nach eigenen Angaben 2006 Sex mit Trump hatte. Mit der Zahlung sollte verhindert werden, dass der Pornostar an die Öffentlichkeit geht. Das hätte Trump im Wahlkampf schaden können, auch wenn der New Yorker Immobilienunternehmer die Affäre stets bestritten hat.

Rückerstattung möglicherweise falsch deklariert

Das Geld bekam Cohen später von Trumps Familienholding, der Trump Organization, zurückgezahlt. Bekannt wurden die Zahlungen erst Anfang 2018, als Trump längst Präsident war. Die Schweigegeldzahlung an Stormy Daniels an sich war nicht illegal. Die Rückerstattung an Michael Cohen wurde aber von der Trump Organization als Anwaltskosten deklariert. Sollte dies als Fälschung von Unternehmensdokumenten ausgelegt werden, wäre dies ein Vergehen.

Die Staatsanwaltschaft könnte auch argumentieren, dass die Fälschung begangen wurde, um eine andere Straftat - etwa illegale Wahlkampffinanzierung - zu vertuschen. Dann würde es sich um ein Verbrechen handeln, das mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft werden könnte.

Kritik und Zuspruch

In einer ersten Reaktion bezeichnete der 76-Jährige die Anklage als politisch motivierte Wahlbeeinflussung und sich selbst erneut als Opfer einer "Hexenjagd". Ähnlich äußerten sich einige Vertreter seiner Republikanischen Partei. Trumps Anwälte kündigten an, man werde die Anklage vor Gericht "energisch bekämpfen".

Dagegen erklärte der Demokrat Adam Schiff, auch die Reichen und Mächtigen müssten zur Rechenschaft gezogen werden - selbst wenn sie ein hohes Amt bekleiden würden. Alles andere sei keine Demokratie. Schiff war Leiter des Anklageteams im ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

Mögliche Belastung für den Wahlkampf

Ein bevorstehender Prozess könnte Trumps Pläne für eine erneute Kandidatur zur Wahl im November kommenden Jahres politisch gefährden, etwa mit Blick auf die Unterstützung an der Basis. Rein rechtlich dagegen dürfte Trump theoretisch auch als verurteilter Straftäter bei der Präsidentenwahl 2024 antreten, wie Rechtsexperten betonen.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.