Der frühere Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat, Bob Dole

Das teilte die Stiftung seiner Frau in Washington mit. Während seiner politischen Karriere prägte Dole mehrere Jahrzehnte der Politik in den USA mit. 1976 hatte Dole als Vizepräsident neben Gerald Ford kandidiert. Damals setzte sich der Demokrat Jimmy Carter durch. 20 Jahre später trat er gegen den damals amtierenden demokratischen Präsidenten Bill Clinton an, der sich eine zweite Amtszeit sichern konnte. Davor war Dole Mehrheitsführer im Senat. Nach der Niederlage bei der Wahl zog er sich aus der Politik zurück.

