Dmitri Rogosin gilt als Vertrauter von Präsident Putin. (dpa/ picture alliance/TASS)

Er habe Verletzungen am Rücken durch Granatsplitter erlitten und müsse operiert werden, erklärte Rogosin im Onlinedienst Telegram. Er habe sich in einem Hotelrestaurant aufgehalten, als sich der Angriff ereignete. Rogosin, der im Juli von Roskosmos entlassen worden war, leitet derzeit eine Gruppe von Militärberatern, die pro-russische Separatisten in der Ukraine unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.