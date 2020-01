Der angekündigte Wechsel des früheren SPD-Vorsitzenden Gabriel in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank trifft in der Opposition auf Kritik.

AfD-Fraktionschefin Weidel nannte den Vorgang ein "Beispiel für den roten Filz in Deutschland". Der Vorsitzende der Linken, Riexinger, erklärte, wer wissen wolle, warum die Sozialdemokraten heute so schlecht dastünden, der werde bei ihren ehemaligen Vorsitzenden schnell fündig. Die stellvertretende Grünen-Vorsitzende Schäfer forderte härtere Karenzfristen, wenn Politiker "in die Wirtschaftslobby wechselten".



Zuvor hatte die Deutsche Bank bekannt gegeben, dass Gabriel zum neuen Aufsichtsratsmitglied bestellt wird. Demnach wird der 60-Jährige zunächst gerichtlich bestellt. Auf der Hauptversammlung im Mai soll er sich dann den Aktionären zur Wahl stellen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Achleitner erklärte, mit Gabriel gewinne man für das Kontrollgremium des Geldhauses einen "überzeugten Europäer und Transatlantiker".



Den Angaben zufolge soll der SPD-Politiker den früheren UBS-Manager Zeltner ersetzen. Dieser hatte seinen Posten Ende vergangenen Jahres geräumt, nachdem die Finanzaufsicht mögliche Interessenskonflikte geltend gemacht hatte.



Als Bundeswirtschaftsminister war Gabriel als Kritiker der Deutschen Bank aufgefallen. 2016 warf er dem Geldhaus vor, Spekulantentum zum Geschäftsmodell gemacht zu haben und durch Missmanagement Arbeitsplätze zu gefährden.