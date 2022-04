Boris Becker bei seinem Strafprozess in London (Archivbild). (dpa/Kirsty O'connor/PA Wire)

Boris Becker war vor drei Wochen von einem Londoner Geschworenengericht in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Er soll Teile seines Vermögens verschleiert haben, nachdem er 2017 ebenfalls in London für insolvent erklärt worden war. Konkret geht es um Überweisungen in sechsstelliger Höhe an Ex-Ehefrauen sowie um den Besitz seines Elternhauses in Leimen und um verschleierte Firmenanteile. In anderen Anklagepunkten, in denen es unter anderem um Tennis-Trophäen ging, wurde Becker freigesprochen.

2002 war Becker in München wegen Steuerhinterziehung zur einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.