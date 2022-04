Boris Becker steht vor dem Gerichtsgebäude in London. (imago)

Boris Becker war vor drei Wochen von einem Londoner Geschworenengericht in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Er soll Teile seines Vermögens verschleiert haben, nachdem er 2017 ebenfalls in London für insolvent erklärt worden war. Konkret geht es um Überweisungen in sechsstelliger Höhe an Ex-Ehefrauen sowie um den Besitz seines Elternhauses in Leimen und um verschleierte Firmenanteile. In anderen Anklagepunkten, in denen es unter anderem um Tennis-Trophäen ging, wurde Becker freigesprochen.

Richterin: "Becker hat seine Pflichten gekannt"

Die Vorsitzende Richterin kritisierte, Becker habe keine Reue gezeigt und versucht, sich von Beratern, die er für seine Probleme verantwortlich gemacht habe, zu distanzieren. Er habe seine Pflichten wegen der Insolvenz gekannt. Eine große Summe Geld sei für immer verloren und könne nicht Beckers Gläubigern zugutekommen.

Frühere Verurteilung wegen Steuerhinterziehung strafverschärfend

Die Staatsanwaltschaft hatte Becker zuvor einen schweren Vertrauensbruch vorgeworfen und darauf verwiesen, dass er in Deutschland wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war - dies erwähnte auch die Richterin anschließend als strafverschärfend. - Becker war 2002 in München wegen Steuerhinterziehung zur einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

