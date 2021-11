Steve Bannon hat sich den amerikanischen Behörden gestellt. (dpa/Carolyn Kaster)

Bannon erschien in Begleitung von Leibwächtern in einem Büro der Bundespolizei FBI in Washington und wurde dort festgenommen. Anschließend wurde er einem Bundesrichter vorgeführt. Dieser beschloss laut Medienberichten, dass der 67-Jährige unter Auflagen vorerst in Freiheit bleiben könne. Bannon erklärte nach dem Termin vor Journalisten, die Vorwürfe gegen ihn seien empörend.

Der Ex-Berater war in der vergangenen Woche angeklagt worden, weil er der Vorladung eines Kongressausschusses nicht nachgekommen war, der den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar untersucht. Der 67-Jährige ist eine von mehr als 30 Personen aus dem Umfeld Trumps, die von dem Sonderausschuss des Repräsentantenhauses befragt werden sollen. Bei der Kapitol-Erstürmung waren fünf Menschen ums Leben gekommen; zahlreiche weitere wurden verletzt.

