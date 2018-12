Er steuerte die USA durch das Ende des Kalten Krieges und gründete eine politische Dynastie: Der frühere US-Präsident George Bush ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren. Die Nachricht kommt überraschend. Das Land trauert.

Er sei der beste Vater gewesen, den man sich als Sohn oder Tochter habe wünschen können, hieß es in einer Erklärung seines Sohnes, des früheren US-Präsidenten George W. Bush. Die gesamte Familie sei zutiefst dankbar für dessen Leben. Der zweitälteste Sohn Jeb Bush schrieb auf Twitter, nichts habe seinem Vater mehr Freude bereitet, als anderen zu helfen.



Der Bush gehörte der Republikanischen Partei an und war von 1989 bis 1993 Präsident der Vereinigten Staaten. Seine politische Karriere begann 1967 als Abgeordneter im Repräsentantenhaus für Texas. 1971 wurde er US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, 1974 war er Leiter des Verbindungsbüros der USA in der Volksrepublik China. Von 1981 bis '89 war Bush Vizepräsident.



Bushs Tod kommt nur wenige Monate nach dem seiner Frau Barbara im April. Die beiden waren 73 Jahre verheiratet gewesen. Der ehemalige Präsident hinterlässt fünf Kinder und 17 Enkelkinder

Deutsche Einheit und Kuwait-Krieg

Bush war einer der wenigen westlichen Staatschefs, die sich nach dem Fall der Berliner Mauer offen für eine deutsche Wiedervereinigung aussprachen. Der damalige Bundeskanzler Kohl zollte ihm dafür großen Respekt. In Erinnerung blieb aus Bushs Amtszeit außerdem der Kuwait-Krieg.



Nach einer Amtszeit als Präsident musste er sich bei der Präsidentschaftswahl 1992 dem Demokraten Bill Clinton geschlagen geben. Sein Sohn George W. Bush war von 2001 bis 2009 Präsident.

Trauer in den USA

Der amtierede US-Präsident Trump lobte in einer ersten Reaktion die "unerschütterliche Führung" seines verstorbenen Vorgängers. Bush habe "Generationen von Amerikanern" inspiriert.



Der demokratische Ex-Präsident Obama zeigte sich bestürzt über den Tod von George H.W. Bush. Amerika habe einen "Patrioten und bescheidenen Diener" verloren. Bush habe sein Leben einem Land gewidmet, das er geliebt habe.