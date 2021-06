Der frühere Verteidigungsminister der USA, Donald Rumsfeld, ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Das teilte die Familie des Politikers mit. Rumsfeld war zwei Mal Verteidungsminister: Von 1975 bis 1977 unter Präsident Ford und von 2001 bis 2006 im Kabinett von Präsident George W. Bush. In diese zweite Amtszeit fallen auch die Terroranschläge auf das World Trade Center und der Beginn des Irakkriegs.



Der US-Senat warf dem republikanischen Politiker 2008 vor, eine Mitverantwortung für Menschenrechtsverletzungen in amerikaniscen Haftlagern zu tragen, unter anderem im Gefängnis in Abu Ghoreib bei Baghdad. Zudem wurde ihm vorgeworfen, mit der Genehmigung "aggressiver Verhörtechniken" bei mutmaßlichen Terroristen zu späteren Misshandlungen im US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba beigetragen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.