Früherer zyprischer Präsident Christofias gestorben

Der frühere zyprische Präsident Dimitris Christofias ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Das berichteten mehrere Medien. Christofias war 2008 als erster Kommunist in der Geschichte Zyperns zum Präsidenten der Republik gewählt worden. Er hatte den Posten bis 2013 inne. Seine Amtszeit wurde durch die schwerste Finanzkrise in der jüngsten Geschichte Zyperns gekennzeichnet. Christofias versuchte zudem ohne Erfolg, die Teilung Zyperns in Gesprächen mit den türkischen Zyprern zu überwinden.