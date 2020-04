Die britische Schauspielerin Honor Blackman ist tot.

Sie starb nach Angaben ihrer Familie im Alter von 94 Jahren in Südengland. Weltbekannt wurde Blackman durch den James-Bond-Film "Goldfinger" in der Rolle der "Pussy Galore" an der Seite von Sean Connery.



Zu sehen war sie unter anderem auch in der Fernsehserie "Mit Schirm, Charme und Melone" und in der Kinoproduktion "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück". Daneben spielte Blackman auch regelmäßig am Theater.