Sinsheim

Früheres Marine-U-Boot erreicht Museum

Das ehemalige Marine-U-Boot U17 aus Kiel hat nach einem spektakulären Transport über Wasserwege, Autobahnen und Landstraßen seinen künftigen Liegeplatz in Sinsheim in Baden-Württemberg erreicht. Viele Schaulustige empfingen den rund 350 Tonnen schweren Stahlkoloss mit Applaus und Musik am örtlichen Technik Museum.

28.07.2024