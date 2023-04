IWF und Weltbank tagen in Washington. (picture alliance / dpa / Jim Lo Scalzo)

Zentrale Themen dürften die Bekämpfung der hohen Inflation, die Entwicklung der Weltwirtschaft, die Turbulenzen im Bankensektor, die Schuldenkrise der ärmeren Länder und die Folgen des Klimawandels sein.

Aus Deutschland nehmen unter anderem Bundesfinanzminister Lindner und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Annen, teil.

Morgen will der IWF seine Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vorlegen. Die geschäftsführende Direktorin Georgiewa hatte erklärt, dass die Wachstumsaussichten infolge des Kriegs in der Ukraine und der hohen Inflation weltweit bei weniger als drei Prozent liegen dürften. In den kommenden Jahren werde das Wachstum historisch schwach bleiben.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird auch Thema eines Runden Tischs sein. Dazu soll der ukrainische Präsident Selenskyj zugeschaltet werden. Der IWF hatte kürzlich ein Kreditprogramm in Milliardenhöhe für das Land genehmigt.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.