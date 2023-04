IWF und Weltbank tagen in Washington. (picture alliance / dpa / Jim Lo Scalzo)

Zentrale Themen dürften die Bekämpfung der hohen Inflation, die Entwicklung der Weltwirtschaft und die Turbulenzen im Bankensektor sein. Für Deutschland nehmen unter anderem Bundesfinanzminister Lindner und der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Annen, teil.

Am Dienstag will der Internationale Währungsfonds seine Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vorlegen. IWF-Chefin Georgiewa hatte in der vergangenen Woche erklärt, man rechne in den nächsten fünf Jahren lediglich mit einem geringem weltweitem Wirtschaftswachstum.

