Im Mittelpunkt steht neben dem Krieg in der Ukraine vor allem die innerkirchliche Reformdebatte. Bis Mittwoch wollen die 69 Bischöfe und Weihbischöfe unter Leitung ihres Vorsitzenden Bätzing über den Reformprozess Synodaler Weg beraten. Unter anderem suchen die Bischöfe nach Lösungen, wie die bisher gefassten Beschlüsse in den Bistümern umgesetzt werden können. Am Mittwoch will zudem die Initiative #OutInChurch eine Petition mit 110.000 Unterschriften zum Umgang mit queeren Beschäftigten übergeben. Auch die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche wird Thema der Frühjahrsvollversammlung sein.

