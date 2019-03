Frühling in Moskau Eine Hymne auf den Pfannkuchen

Selbst in einem so ausgedehnten Land mit vielen Klimazonen wie Russland schreitet der Frühling schon voran. Dem Volkskalender nach wird das Ankommen der warmen Jahreszeit durch die festliche "Butterwoche" markiert. In der Woche vor dem großen Fasten werden tonnenweise Pfannkuchen verzehrt.

Valentina Smekalina im Gespräch mit Andreas Stopp

